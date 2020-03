Coronavirus, l’Amministrazione di Itri a sostegno delle persone non autosufficienti

“A supporto dell’emergenza sanitaria in corso, per agevolare la fase di approvvigionamento da parte di quelle persone che in questo periodo non possono uscire di casa, l’Amministrazione Comunale di Itri ha attivato l’iniziativa “ITRI SOLIDALE” che garantisce il servizio di consegna a domicilio.

La lista delle imprese solidali sarà aggiornata continuamente e per aderire all’iniziativa si può inviare una mail all’indirizzo:

suap@comune.itri.lt.it

Al momento hanno prestato la propria disponibilità i seguenti esercizi commerciali:

ALIMENTARI:

MINIMARKET DA LAURA E MAX Via Italo Balbo, 100 Tel. 0771 032130/324 9247388

ANTICHI SAPORI Via Raffaele Gigante, 2 Tel. 0771 721212

ALIMENTARI SACCOCCIO FRANCESCO Piazza

Incoronazione, 23 Tel. 0771 727053

LA DISPENSA Via S. Apollonia, 82 Tel. 0771 729430

ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA LA BOTTEGA Corso San Gennaro Tel. 0771 727354

MACELLERIE:

SCHERZERINO Corso Vittorio Emanuele II 0771 727140

PESCHERIE:

LA SCAPECE DI MARCO MANCINI Piazza Incoronazione 19/21 Tel. 360 505136

RISTORANTI:

OSTERIA MURAT Piazza A. Diaz 6 0771 721290

“Anche questa iniziativa – spiega il Sindaco Fargiorgio – si muove nella stessa direzione dell’altra varata ieri, Pronto Farmaco. Con Itri Solidale – continua il Sindaco – intendiamo ulteriormente incontrare e soddisfare le esigenze della nostra popolazione. Ed é anche un invito che rivolgo a tutti di cooperare per il bene comune. Ognuno di noi – conclude Fargiorgio – può, anzi deve fornire il suo contributo per il bene della collettività“.