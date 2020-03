Cisterna: si terrà regolarmente il mercato di domani, nel rispetto del Decreto ministeriale

“Questa mattina il Sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, ha chiesto al Prefetto delucidazioni sullo svolgimento del mercato settimanale previsto per domani, dopo l’emanazione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan

L’indicazione dell’autorità competente è stata quella di svolgere regolarmente il mercato settimanale in quanto non vietato dal Dpcm. “La nostra area mercato è tra le più ampie e attrezzate della provincia – ha spiegato Carturan – quindi domani in via delle Province si terrà il consueto mercato del mercoledì nel massimo rispetto dei limiti di prossimità tra persone, imposti dalle nuove leggi. Gli addetti degli uffici preposti sono già a lavoro per predisporre tutto al meglio”.

Lo ha reso noto in un comunicato l’ufficio stampa del Comune di Cisterna di Latina.