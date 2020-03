Triste scoperta a Scauri, rinvenuta la carcassa di un falco pellegrino

Uno spettacolo davvero triste quello che si è trovato davanti un cittadino mentre passeggiava nel pomeriggio sulla spiaggia di Scauri. Su un tratto non lontano da dove alcuni giorni fa sono state rinvenute le tartarughe marine morte un’altra brutta scoperta. Non si conoscono le cause per cui l’esemplare sia morto difficile visto lo stato della carcassa capire se il falco è stato vittima di bracconaggio. Nel Lazio la specie rientra tra quelle monitorate dalla Rete Regionale di Monitoraggio dei rapaci rupicoli d’interesse comunitario