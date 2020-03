Ospedale Israelitico ed emergenza COVID-19: supporto allo Spallanzani e ai Pronto Soccorso del Lazio

“In queste ore l’Ospedale Israelitico di Roma è impegnato, come la maggior parte degli ospedali italiani, a dare supporto al SSN per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Nello specifico l’Ospedale Israelitico sta lavorando in sinergia con l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e i Pronto Soccorso di tutta Regione Lazio, ottemperando alle disposizioni del Presidente della Regione Lazio.

L’Ospedale continuerà a garantire il funzionamento dei servizi e in particolare le prestazioni nei confronti di pazienti urgenti e oncologici, ma al fine di supportare al meglio il SSN nella gestione complessa dell’emergenza non potrà accogliere ricoveri provenienti da domicilio senza eccezione alcuna.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il CUP allo 06602911″.