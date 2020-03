Coronavirus, le indicazioni per l’accesso ai servizi comunali

Disposizioni straordinarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 modalità per l’accesso ai servizi comunali:

SERVIZI ANAGRAFICI

▪️Il rilascio di carte d’identità scadute o in scadenza, ovvero richiesta di certificazioni ed iscrizioni anagrafiche di cui è motivata l’urgenza, è consentito solo previo appuntamento da concordare telefonando ai n.ri 0771.778542 e 0771.778540.

▪️Per l’espletamento del rito civile del matrimonio l’accesso sarà consentito solo agli sposi e a due testimoni.

▪️E’ opportuno anticipare la propria richiesta di accesso per espletamento della pratica di atto di morte telefonando ai numeri 0771.778511 oppure 0771.778541 (agenzie funebri, ect.).

➡️ Coloro che si recheranno presso gli Uffici dovranno in ogni caso attendere il proprio turno nell’area esterna antistante l’accesso di Via Mamurra, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM dell’8 marzo 2020

➡️Agli Uffici si accederà una persona per volta, dopo l’uscita dell’utente precedente, ovvero su chiamata del personale, in modo da non creare affollamenti allo sportello o nei locali o corridoi interni.

TRIBUTI

Per l’accesso all’ ufficio tributi (TARI, IMU, TOSAP, Pubblicità e affissioni) è necessario contattare i seguenti numeri:

▪️TARI: 0771.778380 e 0771.778412

▪️IMU:0771.778338

▪️TOSAP, Pubblicità e affissioni: 0771.778 408

SETTORE V – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Il ricevimento dell’utenza, per esigenze ed urgenze non differibili, avverrà attraverso le seguenti modalità:

Con i Dirigenti e con i Titolari di Posizione organizzativa/Funzionari/Istruttori direttivi (eventualmente delegati) previo appuntamento da concordare contattando i nominativi le utenze/indirizzi di posta elettronica appresso indicati:

▪️Manca Antonino: telefono 0771 778347

posta elettronica all’indirizzo:amanca@comune.formia.lt.it

▪️Patrizia Di Nucci: telefono 0771 778350

posta elettronica all’indirizzo: pdinucci@comune.formia.lt.it

➡️per accedere agli Uffici gli utenti dovranno riferire al personale, collocato al piano terra della sede comunale di Via Vitruvio, il proprio nominativo per verificare se lo stesso è inserito nell’elenco che Dirigenti e i Titolari di Posizione organizzativa/Funzionari/Istruttori direttivi (eventualmente delegati) avranno cura di comunicare, di volta in volta, oppure dovranno esibire la mail/corrispondenza a dimostrazione della fissazione dell’appuntamento/incontro/riunione.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE COMMERCIO

Per l’accesso all’ ufficio S.U.A.P. è necessario contattare i seguenti numeri:

▪️0771.778483

▪️0771.778314

▪️0771.778348

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, AMBIENTE

I numeri telefonici ai quali cittadini, imprese e professionisti possono rivolgersi per prendere appuntamento:

▪️per il responsabile del servizio Lavori pubblici e manutenzioni: 0771.778353

▪️per il responsabile del servizio Ambiente, cimiteri e impianti sportivi: 0771.778520

▪️per il dirigente: 0771.778334

▪️per l’assessore ai Lavori Pubblici e l’assessore all’ambiente e per appuntamenti con altro personale del settore: 0771.778334 (segreteria)

SI CONFIDA NELLA MASSIMA COLLABORAZIONE E NEL SENSO CIVICO DI CIASCUNO.