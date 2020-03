Coronavirus, le indicazioni per gli uffici comunali

L’Amministrazione comunale è costantemente in contatto con le autorità competenti per monitorare l’evoluzione della situazione relativa al Covid-19 (nuovo Coronavirus) su tutto il territorio provinciale.

Il sindaco Gervasi nei giorni scorsi ha avviato per via telematica una serie di colloqui con le diverse categorie al fine di comunicare, chiedendone il rispetto, le diverse indicazioni fornite con apposito decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lazio.

Nella giornata odierna, invece, si è tenuta la conferenza dei Capigruppo alla quale hanno partecipato consiglieri Bonetti, Iorio, Riccardi e Capriglione. Durante la seduta il presidente del Consiglio comunale ha provveduto a fare il punto generale della situazione e ad illustrare la nuova regolamentazione per l’accesso dell’utenza agli Uffici comunali. Un assetto resosi necessario per adempiere a tutte le prescrizioni governative e che rimarrà in vigore sino a quando le autorità competenti lo riterranno opportuno.

Al seguente link è possibile trovare tutte le informazioni, gli orari di accesso e i recapiti dei diversi Uffici: https://www.comune.sabaudia.lt.it/per-i-cittadini/regolamentazione-accesso-del-pubblico/

La cittadinanza è invitata a tenere alta l’attenzione e seguire scrupolosamente tutte le indicazioni diramate da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Regione Lazio. Si ricorda che creare inutili allarmismi non è di aiuto in questo delicato momento, quindi è bene non lasciarsi sopraffare dalla paura e mantenere la calma. In caso di sintomi sospetti (febbre, tosse e dolori muscolari) non bisogna recarsi al pronto soccorso ed evitare il contatto con altre persone. Consulta al telefono il medico di base. Se hai il prefisso telefonico 06 puoi chiamare il 112. Per tutti gli altri prefissi del Lazio 800 118 800.

PERSONE PROVENIENTI DALLE ZONE ROSSE

La Asl di Latina fa sapere che tutte le persone presenti nel territorio provinciale che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalle cosiddette “Zone Rosse” (dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) DEVONO comunicare tale circostanza alla email dedicata rientrozonarossa@ausl.latina.it indicando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono mobile (cellulare), indirizzo email, medico di base e sua email, datore di lavoro e sua email, provincia di provenienza, data di arrivo in provincia di Latina.

È indispensabile che le suddette persone osservino la permanenza domiciliare e il divieto di spostamenti e viaggi, rendendosi raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza fino a 14 giorni dalla data del rientro, salvo comparsa di sintomatologia o diversa valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione.

In caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura: a) avvertire immediatamente tramite telefono il medico di famiglia e/o il Pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test; b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.