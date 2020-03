Auto cade nel dirupo, ferito salvato dai Vigili del Fuoco

Grave incidente questa mattina intorno alle 10.30 a Sonnino, auto finisce nel dirupo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è che hanno raggiunto la S.P. Sonninese a seguito segnalazioni per un incidente stradale. Sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina, constatava la presenza di una vettura fuori strada giù in un dirupo, a circa 30 mt dalla strada, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo.

Immediatamente iniziavano le operazioni di recupero del traumatizzato, apparentemente in condizioni serie. Per recuperare il ferito si è reso necessario l’ausilio del nucleo S.A.F. VVF inviato dalla sede Centrale di Latina. Gli specialisti VVF , mediante una manovra tecnica, riuscivano a recuperare il ferito e consegnarlo ai sanitari del 118 per essere elitrasportato all’ospedale. Successivamente, con l’ autogrù, veniva recuperata la vettura. Sul posto i Carabinieri per la dinamica del sinistro.