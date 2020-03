A Fondi lezioni di storia locale via social: contro noia, ansie e bufale da Coronavirus

Nel marasma generale, a Fondi ecco uno spunto piacevole quanto utile: spazzare via attraverso i social la noia, l’ansia e il propagarsi delle fake news a colpi di “bellezza”. Cominciando dalla Cultura. Ed ecco quindi un giovane professore del posto, Diego Morgera, apprezzato docente di Storia e Filosofia in quel di Milano ma tornato in città per via dell’emergenza Coronavirus, lanciare su uno dei gruppi Facebook più seguiti della Piana (Fondi: segnalazioni e denunce pubbliche) un video in cui spiega la sua “malsana idea”. Invitando anche gli altri utenti a partecipare e a contribuire. Dai video alle fotografie, passando per i racconti. Non necessariamente con base storica. Qualsiasi apporto, purché si tratti di cose utili a “riempire il nostro piccolo mondo locale”. Intanto ha cominciato lui, con un breve, improvvisato quanto affascinante filmato su Giulia Gonzaga. Postato dal chiuso di casa, sperando di far al più presto proseliti.

DI SEGUITO, IL VIDEO