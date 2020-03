Pallamano, sconfitte per Fondi e Gaeta. Ma il campionato si ferma

Fine settimana a porte chiuse quello dello sport Italiano che ha visto scendere in campo anche le compagini di A1 maschile di pallamano, con l’HC Banca Popolare Fondi in casa del Cassano Magnago e la MFood Carburex Gaeta ospitata dal Brixen.

Un sabato amaro per entrambe le compagini pontine, che, in modo diverso si sono arrese alle due squadre del nord Italia.

I giocatori fondani hanno dato prova dell’ottimo stato di forma della squadra, che malgrado alcune assenze importanti – tra i rossoblù mancavano ad esempio Rosso e D’Ettorre – hanno giocato alla pari contro la forte compagine del Cassano Magnago, partendo in sordina, sapendo recuperare e provando addirittura a scappare nella ripresa. Solo nel finale, complici due tiri liberi sbagliati, il risultato ha finito per premiare i lombardi sul risultato finale di 23-22.

Sconfitti anche i gaetani che hanno faticato contro il Brixen che tra le mura amiche sta mettendo in riga la maggior parte degli avversari. Così al termine dei sessanta minuti di gara il tabellone luminoso si è fermato sul definitivo 36-25.

Oggi è arrivata la nota della Federazione Italiana Giuoco Handball a seguito dell’ultimo provvedimento del governo in merito all’emergenza coronavirus: “Sono sospese le gare dei campionati di Serie A1 maschile e femminile fino al prossimo 15 marzo, nelle more degli approfondimenti in corso sul DPCM e dell’incontro in videoconferenza che verrà programmato nei prossimi giorni con le società interessate ai due campionati maggiori”.

Sembra saltare, dunque, il match di sabato – che già era previsto a porte chiuse – sicuramente nei prossimi giorni si saprà di più sul quando gli atleti pontini potranno tornare a scendere in campo.