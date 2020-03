Nelle scorse ore i carabinieri della Stazione di Aprilia, intervenuti in zona Campoverde, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “maltrattamenti contro familiari conviventi”, un 35enne del posto. Secondo le accuse ha minacciato e percosso la convivente, causandole escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni dal personale medico. Su disposizione delle autorità giudiziaria, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Latina.