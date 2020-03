Incidente stradale a Fondi, due macchine coinvolte

Pauroso incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, a Fondi. Si è registrato in via Selvavatere, coinvolgendo due auto, una Citroen C3 e una Ford Ecosport, andate a schiantarsi per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, con uno dei mezzi che nella carambola è finita anche contro un muro posti a bordo strada. Due persone ferite, entrambe donne. Sul posto, per i rilievi e il servizio di viabilità, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.