Gaeta, sul Covid-19 il sindaco spiega: “Basta buonismo”

“Basta al buonismo, ci vuole realismo!”. Con queste parole esordisce su un post sui social il primo cittadino di Gaeta Cosmo Mitrano che rivendica l’aver intuito il senso dell’emergenza e parla a seguito del provvedimento del Governo di questa notte che inasprisce le misure restrittive per contrastare e rallentare la diffusione del Covid-19.

“Questo – prosegue il sindaco – non deve creare allarmismo, ma deve sviluppare un maggior senso di responsabilità”. Inoltre, il primo cittadino di Gaeta fa sapere di aver predisposto in zona Vindicio, appena dopo il confine con Formia, una postazione della polizia municipale di Gaeta per informare i cittadini provenienti dalla stazione di Formia o sugli autobus di lunga percorrenza delle nuove disposizioni del governo, (misura già attiva come testimoniato da un video pubblicato sui social da Radio Civita inBlu)

Nell’occasione si rivolge anche il sindaco di Formia Paola Villa chiedendole di intervenire sulla vicenda monitorando la situazione.

