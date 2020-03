Formia, doppio incendio: gli interventi dei vigili del fuoco

Nottata movimentata per il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina, intervenuto per due incendi a Formia.

Il primo si è registrato intorno alle 22 in via Rubino dove la squadra territoriale di Gaeta è intervenuta per un piccolo rogo in un appartamento posto al quinto piano di un edificio. Sul posto, gli operanti hanno constatato che le fiamme erano limitate al locale cucina dell’abitazione. Subito avviate, le operazioni di spegnimento, valse a limitare i danni del rogo solo agli arredi. Le fiamme sono scaturite, presumibilmente, per cause accidentali. Non si registrano persone coinvolte.

Poco più tardi, mezz’ora dopo la mezzanotte, nel piazzale del porto, i vigili del fuoco sono invece stati chiamati per un principio d’incendio che ha coinvolto un’automobile parcheggiata. Anche in questo caso danni limitati, nessuna persona coinvolta e cause presumibilmente accidentali.