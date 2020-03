Coronavirus, “fuga” in treno da Milano. Tossendo a ripetizione – VIDEO

Fra i tanti in “fuga” da ieri da Milano verso il sud della penisola in vista del blocco per via della zona rossa decretata dal Governo, una delle misure per provare a contenere il Coronavirus, anche un’87enne diretta a Terracina. Una donna immortalata questa mattina dalle telecamere del Corriere della Sera in attesa del treno presso la Stazione centrale, e che ha spiegato di non aver avuto alcun problema ad acquistare i biglietti per il ritorno, nonostante le restrizioni. Una breve intervista, fatta mentre l’anziana si portava costantemente le mani alla bocca: era affetta da una tosse persistente. Una semplice influenza stagionale? Chissà.