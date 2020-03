Pallamano, non si ferma il campionato di A1: Gaeta in trasferta contro il Brixen

Scongiurato il blocco dei campionati, ritorna in campo la Serie A1 con la 20^ giornata che vede la MFoods Carburex Gaeta impegnata nella complicata trasferta di Bressanone.

Momento difficile per il Brixen che, nonostante il ruolo di rivelazione stagionale, proviene da quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri disputati, a cui va sommato anche il ko subito per mano del Bozen nel derby ai quarti di Coppa Italia.Gli uomini di Cutura cercano il riscatto soprattutto dopo il passo falso di sabato scorso a Fondi che è costato loro il controsorpasso al Sassari e, per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe, la compagine altoatesina è obbligata a riprendere la marcia e conquistare i due punti.Missione non semplice: i biancoverdi non potranno far affidamento sulla spinta e sul calore del proprio pubblico, visto che il match non prevede la presenza di spettatori in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 4 marzo per cui la disputa delle gare avverrà esclusivamente a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile.Di fronte poi troveranno agguerritissimi e duri a morire i biancorossi del Golfo, fermi ai box da tre settimane ed intenti a cancellare la prestazione incolore di Siena per rilanciarsi in una classifica che diventa sempre più incalzante e dove le dirette avversarie alla salvezza non accennano a fermarsi.Per fronteggiare l’avversario alla MFoods Carburex Gaeta grinta e determinazione non basteranno: d’ora in poi serviranno anche maggior spirito di abnegazione e sacrificio, gli stessi dimostrati nell’incontro d’andata terminato sul fil di sirena 33-32 in favore dei brissinesi con il roster gaetano ampiamente rimaneggiato, per conquistare la salvezza!



Marco Bottino

CASA GAETA. “La trasferta di Bressanone arriva in un momento, a livello nazionale, complicato. – afferma Marco Bottino – In settimana abbiamo avuto anche noi, proprio per questo motivo, qualche problema organizzativo con gli allenamenti, ma ciò non ci ha distratto dal rimanere concentrati su quello che deve essere il nostro unico obiettivo: fare punti. La classifica ce lo impone e faremo di tutto per riuscirci. Dalla nostra, in questa occasione, c’è il vantaggio di giocare a porte chiuse e, dato il calore della tifoseria avversaria, non è un elemento da sottovalutare visto che per il Brixen il pubblico rappresenta l’ottavo uomo in campo!”



️APPUNTAMENTO E DIRETTA STREAMING. Fischio d’inizio alle ore 19 di sabato 7 marzo presso il Palasport di Bressanone con direzione arbitrale affidata alla coppia Bassan-Bernardelle.Diretta streaming sulla pagina Facebook dei due club e su Pallamano TV!