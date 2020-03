Efficientamento e risparmio energetico a Latina, continuano gli interventi

“Proseguono gli interventi di efficientamento energetico e messa a norma nel rispetto della legislazione vigente in materia di inquinamento luminoso, nell’ambito della Convenzione Consip “Servizio Luce 3”.

In particolare, è in corso in questi giorni la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED presso le seguenti strade: Via delle Industrie, Strada della Chiesuola, Rotatoria SS 7 – Strada della Chiesuola, Strada Piscinara Destra, Strada Banditella incrocio Piscinara Destra, Strada Quartacciolo, Via Quartaccio, Strada Congiunte Destre, Strada della Cava”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Latina.