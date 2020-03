Coronavirus, deceduta una donna all’ospedale di Fondi

NOTIZIA FLASH – Come si evince da una comunicazione dell’ Assessorato alla Sanità della Regione Lazio stato registrato il, decesso di una donna di 93 anni all’Ospedale di Fondi. “Link epidemiologico con festa. In attesa esito del test covid19”, questa la dicitura utilizzata nella comunicazione la seconda da questa mattina dopo quella relativa la morte di un’anziana di Lenola che era ricoverata presso l’ospedale Dono Svizzero a Formia. Quindi per quanto riguarda questo caso, si è ancora in attesa del test effettuato con il tampone.