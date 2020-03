Cisterna, rimandato a data da destinarsi l’evento contro la violenza di genere

A seguito del Decreto del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 sulle misure urgenti per il contenimento sull’intero territorio nazionale del contagio da Covid-19, il Comune di Cisterna di Latina ha reso noto che “l’evento URBAN GAME #NOVIOLENZA2.0, in programma Domenica 8 Marzo a Cisterna di Latina – Palazzo Caetani, è stato rinviato a data da definirsi.

“La decisione di rinviare l’evento – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali, Federica Felicetti – non è dettata soltanto dall’attuazione delle misure disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche da una scelta di buon senso. Soprattutto quando si tratta di salute pubblica, non può esserci la sottovalutazione del rischio. La validità del progetto rimane e non dobbiamo metterne in dubbio la massima partecipazione né eventuali risvolti spiacevoli. Superata l’emergenza l’Urban Game si farà e saremo anche più numerosi e concentrati sul tema del contrasto alla violenza di genere”

Fa eco all’Assessore Felicetti, il Presidente della Società Cooperativa Sociale Progetto 2000, Massimo Di Guglielmo, in qualità di rappresentante delle compagini in ATI, “Vista la situazione sanitaria del Paese e le indicazioni provenienti dagli organi preposti abbiamo ritenuto opportuno rinviare l’evento sia per rispettare quanto stabilito a livello nazionale sia per rispettare la libertà individuale di poter partecipare serenamente ad un momento di condivisione e crescita collettiva. Certi della comprensione di tutte le associazioni, istituzioni e squadre che avevano aderito all’evento, rassicuriamo sul fatto che appena possibile questa importante giornata di “gioco e apprendimento” verrà garantita ad una cittadina, Cisterna di Latina, che dimostra giornalmente di voler combattere la violenza di genere.”

Ricordiamo che l’URBAN GAME è inserito nel progetto #noviolenza2.0 realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità”.