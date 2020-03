Incidente mortale in via Nascosa, perde la vita un 23enne

Un tragico incidente si è verificato nella notte appena trascorsa in via Nascosa. A perdere la vita un ragazzo di 23 anni di Latina che stava viaggiando con un amico a bordo di una Fiat 600. Stando ad una prima ricostruzione del sinistro la macchina è andata fuori strada, ancora non si conoscono le cause. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco di Latina che hanno provveduto ad estrarre le due persone dalla macchina. L’altro ragazzo che si trovava nell’auto è stato ricoverato d’urgenza in codice rosso.