Deve scontare una condanna per rapina, arrestato 33enne

Nella giornata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno eseguito un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina a carico di un 33enne residente a Pontinia. Il provvedimento è legato a una sentenza di condanna per una rapina, commessa a Latina il 23 settembre del 2008, per cui l’uomo dovrà scontare un ano e quattro mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale del capoluogo.