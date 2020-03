Coronavirus, salgono a 19 i positivi in provincia di Latina

Per gestire la situazione legata alla diffusione del Coronavirus in provincia, nella mattinata di venerdì è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal prefetto Maria Rosa Trio, al quale hanno preso parte il Direttore generale dell’Asl di Latina, i vertici delle Forze di Polizia, dell’Esercito e dell’Aeronautica, nonché il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e un rappresentante dell’Ares 118.

“Nel corso dell’incontro si è concordato di effettuare un monitoraggio costante della situazione della Provincia attraverso la convocazione di due riunioni quotidiane con tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile, al fine di assicurare il pieno raccordo funzionale ed operativo tra tutte le strutture coinvolte, nonché una gestione condivisa delle misure necessarie a far fronte all’emergenza”, spiegano dalla Prefettura.

“Al termine della riunione pomeridiana del CCS, la situazione dei casi di positività, secondo quanto riferito dal Direttore dell’Asl, è di 19 pazienti, di cui 6 ricoverati presso l’ospedale Spallanzani, 11 ricoverati in parte al Santa Maria Goretti di Latina e in parte al Dono Svizzero di Formia e 2 in isolamento domiciliare”. Nessun ulteriore dettaglio, sui Comuni interessati.

A partire da lunedì 9 marzo, sulla base di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio in data odierna, i tamponi verranno analizzati anche presso il laboratorio dell’ospedale Santa Maria Goretti.