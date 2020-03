Coronavirus, da Itri chiedono la grazia alla Madonna e a San Rocco

“E’ iniziata in tutte le chiese della città di Itri, questa mattina, la novena di preghiera in onore della Madonna della Civita e di San Rocco per impetrare la grazia dal Signore di fermare questa peste del XXI secolo che ammorba il mondo intero”. Lo comunica padre Antonio Rungi, teologo morale passionista, delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta e vice-superiore della comunità passionista di Itri-Civita.

“Questa mattina – informa padre Rungi – a conclusione della messa delle 7,30 nella nostra Chiesa della Madonna di Loreto abbiamo iniziato la novena di preghiera alla Madonna della Civita, che salvò dalla peste Itri nel 1527 ed in altre drammatiche situazioni e quella in onore di San Rocco, molto venerato nella nostra città, la cui immagine è esposta al culto dei fedeli nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Itri. E lo stesso parroco, don Guerino Piccione ha sollecitato per tutta la comunità cattolica di Itri questo impegno spirituale in onore della Madonna della Civita e di San Rocco. Preghiera, quindi, alla Madonna della Civita e preghiera quotidiana a San Rocco, che ci proteggono da sempre dalla peste. E ciò in tutte le chiese di Itri e a conclusione di ogni celebrazione eucaristica che si svolge, al momento regolarmente. Oggi poi – sottolinea padre Rungi – primo venerdì del mese e giornata dedicata alla Via Crucis, nelle nostre comunità parrocchiali e religiose questa pia devozione sarà dedicata proprio a questo scopo di contrastare la diffusione del coronavirus. Pregare non fa mai male e soprattutto fa bene in questi momenti problematici ma non drammatici per tutti. Affidiamoci al Signore e ne usciremo vittoriosi anche da questa emergenza sanitaria, come è successo sempre quanto si è confidato anche in Dio e non solo nella scienza e nella medicina. Fede e scienza camminano insieme verso la verità”. Intanto questa mattina erano presenti in chiesa diversi fedeli, insieme alle suore di Itri e di Formia. La messa è stata officiata dallo stesso padre Rungi e concelebrata da padre Costantino Comparelli, che ha tenuto una breve riflessione sul Vangelo invitando ad avere “fiducia e speranza nell’aiuto di Dio in questo momento problematico per tutti”.