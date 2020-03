Contenimento del Coronavirus, l’incontro con i commercianti

Nella giornata di ieri l’Assessora alle Attività Produttive del Comune di Latina, Simona Lepori, ha incontrato Susanna Gloria, Presidente di Confesercenti Latina, e Valter Tomassi, Presidente di Confcommercio Lazio Latina sud, per un confronto sulla situazione dei commercianti nel primo giorno di entrata in vigore del DPCM del 4 marzo 2020 per il contenimento e la gestione del Coronavirus.

I Presidenti Gloria e Tomassi hanno riferito che i loro associati hanno già ricevuto comunicazioni sulle misure da adottare per garantire il pieno rispetto del Decreto del Governo.

«Il consiglio per i cittadini – osserva l’Assessora Lepori – è di continuare a fare una vita normale rispettando quanto riportato nel DPCM emesso ieri. Dobbiamo fare attenzione e prendere qualche precauzione, ma la situazione in città è assolutamente normale. Si può uscire di casa, stare all’aria aperta e passeggiare per il centro sempre stando attenti alle precauzioni in materia di igiene e usando il buon senso. Come Amministrazione vigiliamo in maniera costante sulla situazione e manterremo stretti contatti con le associazioni dei commercianti».

«Tutti i commercianti – spiega Valter Tomassi – si stanno adoperando affinché le misure del Governo vengano rispettate con diligenza. I cittadini possono continuare a frequentare i nostri negozi e fare una vita normale».

«Nelle attività c’è un clima sereno – continua Susanna Gloria – e siamo pronti ad adottare tutte le precauzioni del caso per garantire a clienti e dipendenti il rispetto delle norme igieniche suggerite dal Governo, continuando comunque ad assicurare i nostri servizi».