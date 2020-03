Al solo scopo precauzionale ed in ottemperanza con quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 per l’emergenza Coronavirus, l’attività dell’Ambufest (Ambulatorio Cure Primarie, aperto sabato e domenica festivi e prefestivi) sito a Latina in via Cesare Battisti 48, da sabato 7 marzo è temporaneamente sospesa. A farlo sapere, attraverso una nota stampa, l’Asl.