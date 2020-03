Pena definitiva per spaccio, 26enne in carcere

Giovedì mattina, ad Aprilia, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 26enne. Il giovane è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena detentiva in regime di semilibertà, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma – Ufficio esecuzioni penali. Dovrà scontare 2 anni, 8 mesi e 3 giorni di reclusione, poiché condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina.