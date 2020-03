Elezioni a Fondi, Forza Nuova appoggia il candidato sindaco Parisella

“In seguito ad un’attenta riflessione, in virtù della coerenza che ci ha sempre contraddistinto, abbiamo deciso di appoggiare la candidatura a sindaco di Luigi Parisella all’interno di una delle sue liste civiche”. A renderlo noto, il coordinamento di Forza Nuova Fondi. “Il nostro candidato sarà Francesco Mastrobattista, giovane attivista politico, studente universitario e diplomato presso la scuola di formazione politica della fondazione AN. Le motivazioni che ci hanno spinto a questa scelta convergono principalmente su ciò che è sotto gli occhi di tutti: Luigi infatti rappresenta ad oggi la scelta vincente, la Fondi che non si arrende e che non cede a giochi di partitocrazia e di vertici, che nulla sanno della nostra realtà territoriale. Oltre questo aspetto è giusto sollecitare il fatto che Luigi è una persona con una forte esperienza alle spalle ed un bagaglio politico, capace di strutturare un vero e proprio programma per il bene della nostra città”.

“Sono da sempre un identitario, ma stavolta oltre a puntare a raccogliere tutti i consensi della destra storica fondana è necessario allargare gli orizzonti ad altre realtà. Grazie a Luigi finalmente c’è un progetto che intende ampliarsi trasversalmente sul panorama fondano. In sintesi un progetto di libertà per chi è dissidente, non allineato e politicamente scorretto”, dichiara da par suo Mastrobattista. “Il mio impegno ha come premessa il culto della ‘fondanità’, ovvero di far ritornare Fondi in mano ai fondani, non solo da un punto di vista etnico e culturale ma specialmente per quanto riguarda la sfera politica. Il fondano deve quindi tornare sulla scena amministrativa come protagonista, in qualità di parte del popolo sovrano per dire ‘basta’ con la stagnante forma di politica feudale. Torniamo al gioco politico. La mia e la nostra campagna ripartirà semplicemente da anni di continua attività sul territorio tra banchetti, questionari, raccolte alimentari, convegni e attività sociali di ogni genere. Sarò felice di contribuire a portare le nostre istanze in un percorso politico comune”.