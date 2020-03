Coronavirus, la Biblioteca dei Bambini di Fondi continua in diretta Facebook le sue letture

In considerazione del decreto del Consiglio dei Ministri emanato ieri, 4 marzo 2020, Leggimi Sempre sospende fino al 15 marzo 2020 le sue attività nella “Biblioteca dei Bambini”, presso la Biblioteca Comunale “Dan Danino di Sarra”.

Anche il Comune di Fondi, infatti, recepisce il decreto ministeriale circa le misure straordinarie da attuare in tutto il territorio nazionale per il contenimento del contagio da virus Covid-19 (cosiddetto Coronavirus).

Tra queste ultime, c’è la sospensione di «tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

Per questo, Leggimi Sempre dà appuntamento ai bambini in diretta Facebook martedì 10 marzo per la già annunciata lettura dedicata alla fascia 5-7 anni.

«Un modo per continuare a stare insieme, senza paura e nel segno della responsabilità collettiva» spiegano gli organizzatori.

Basterà collegarsi alla pagina Facebook ufficiale:

leggimisempre

Leggimi Sempre darà informazione tempestiva sulla data di ripresa degli incontri in Biblioteca, in base alle disposizioni delle istituzioni.

– – –

INFO

Leggimi Sempre : t. 328.1337395 // info.leggimisempre@gmail.com //FB: leggimisempreBiblioteca Comunale “Dan Danino di Sarra” – piazza Domenico Purificato, snc – tel. 0771.531331