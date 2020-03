Coronavirus, blocco delle attività formative a Fondi: la nota dell’Amministrazione

“Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ieri, mercoledì 4 marzo, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica del c.d. Coronavirus, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi, sull’intero territorio nazionale e pertanto anche a Fondi fino a domenica 15 marzo sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (cfr. articolo DLgs. 13 Aprile 2017, n. 65) e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono sospesi altresì: i viaggi d’istruzione; le iniziative di scambio o gemellaggio; le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado i congressi; le riunioni; i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si informa inoltre che a partire da venerdì 6 fino a domenica 15 marzo in tutto il Lazio le corse scolastiche saranno sospese, in linea con la decisione del Governo di chiudere scuole e università su tutto il territorio nazionale. Il nuovo orario sarà consultabile dal pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo sul sito web di Cotral SpA e sull’app BusCotral. Tutti i collegamenti saranno comunque garantiti con un servizio ridotto.

E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si rammentano, come dall’allegato 1 del predetto Decreto odierno, le misure igienico-sanitarie cui attenersi:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

E’ importante non recarsi ai Pronto Soccorso se non si hanno situazioni di emergenza, ma utilizzare il Numero Verde regionale 800.118800: risponderanno medici che daranno tutte le indicazioni necessarie.