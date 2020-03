Cisterna: per il Coronavirus assise con accesso disciplinato, dirette streaming e Facebook

“In ossequio alle disposizione normative dettate a tutela della salute pubblica, si comunica che la riunione di consiglio comunale convocata per domani, 6 marzo 2020 alle ore 10, si svolgerà in maniera pubblica pur disciplinando l’accesso in sala mediante personale addetto. Si invita, tuttavia, a seguire i lavori dall’assise attraverso la diretta streaming trasmessa sul sito internet comunale e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina“. A renderlo noto il presidente dell’assise, Pier Luigi Di Cori.