Aprilia, confermata la prova preselettiva del concorso per istruttore amministrativo

Il Comune di Aprilia informa la cittadinanza che, sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato ieri, mercoledì 4 marzo, a partire giovedì 5 marzo e fino al 15 marzo sono sospese lezioni e attività didattiche in tutti gli istituti scolastici cittadini, di ogni ordine e grado. Sospesi anche tutti i servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati.

Conseguentemente, da oggi e fino al 15 marzo è interrotto anche il servizio di trasporto scolastico.

Poiché il testo del decreto prevede la sospensione di eventi e manifestazioni di ogni genere (anche sportive), così come ogni attività convegnistica o congressuale, l’evento organizzato dal Comune di Aprilia, per la ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, prevista venerdì 6 marzo è rinviata a data da destinarsi.

Sospese anche le attività associative nelle palestre scolastiche e nei centri sociali per anziani della Città. Non potendo prevedere l’affluenza, il Presidente della 2° Commissione Consiliare (Cultura e Sport) Federico Cola, sta valutando il rinvio di qualche giorno della seduta prevista per la mattinata di oggi, in modo tale da assicurare il rispetto delle prescrizioni indicate dal Governo.

Confermata, invece, la prova preselettiva del concorso pubblico per la selezione di 7 istruttori amministrativi, prevista nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo. Proprio in questi giorni era stata resa nota una diversa articolazione della prova nel corso della giornata, per consentire una presenza ridotta di candidati e il rispetto delle distanze minime già indicate dalle autorità sanitarie nei giorni scorsi e ribadite nel decreto.