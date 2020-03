Pusher in manette a Terracina

“Il 3 marzo 2020, alle ore 18.30 circa, in Terracina, militari del dipendente nucleo operativo e radiomobile, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio, traevano in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 40enne del posto, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione veicolare, di complessivi grammi 52,30 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare, permetteva di rinvenire ulteriori grammi 51,40 circa del medesimo stupefacente, nonché un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, associato presso la casa circondariale di Latina”.