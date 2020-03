Il 4 marzo 2020, alle ore 05:30 circa, in Aprilia, militari del dipendente Norm, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 26enne già agli arresti domiciliari, per aver ripetutamente minacciato e percosso con pugni e calci la convivente, procurandole “escoriazioni ed ematomi multipli sul volto”.

L’arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.