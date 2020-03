Covid-19, aggiornamenti e rassicurazioni dai sindaci di Formia e Itri

La prima cittadina di Formia Paola Villa ha voluto fare un video messaggio per dare rassicurazioni alla cittadinanza e invitare tutti a non farsi prendere dal panico.

Il sindaco di Itri Antonio Fargiorgio, invece, è intervenuto con una nota e un post Facebook in cui ha precisato la situazione in città.

“Intervengo in prima persona per mettere a tacere una serie di voci, incontrollate ed a questo punto totalmente infondate, che da ieri giravano e girano, circa una positività al coronavirus accertata su una persona residente ad Itri. Chiarisco e sottolineo che la notizia è assolutamente priva di fondamento. Ho atteso di avere contezza dei dati ufficiali e. dopo essermi interfacciato con i responsabili della struttura presso cui il giovane è ospite ad Itri, ho appreso che il tampone eseguito sul paziente ha dato esito negativo. Colgo l’occasione per invitare i cittadini allo scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità. A tutti noi, in momenti come questi, è richiesto un doveroso senso di responsabilità. Sono in attesa di comunicazioni da parte del Governo centrale per ciò che concerne la chiusura delle scuole. Non appena riceverò notizie, le rimetterò prontamente all’attenzione della cittadinanza”.

