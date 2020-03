Coronavirus: “Sindaci umiliati, governo incapace”, parola di Mitrano – VIDEO

Il sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano attacca pesantemente dalla propria pagina Facebook il Governo nazionale in merito alla notizia, poi in parte rivisitata dai media nazionali, della chiusura delle scuole fino a metà mese.

Nel corso del breve video, in cui si vede Mitrano all’interno del proprio studio in Comune, il primo cittadino di Gaeta attacca duramente il Governo, spiegando come a sui dire avrebbe “umiliato i sindaci”, “commissariandoli“, costringendo alla riapertura delle scuole nel sud pontino e poi prevedendo il decreto ad hoc, che al momento ancora non è stato firmato.

Secondo quanto dichiarato dal ministro Azzolina “al momento le scuole non sono chiuse, chiesto il parere del comitato scientifico”. Alcuni reputano comunque il provvedimento molto plausibile per contenere il contagio.

Va ricordato che quest’oggi, proprio il Comune di Gaeta, insieme a quello di Minturno, pur ritirando le ordinanze così come richiesto ieri in riunione in Prefettura a Latina, aveva deciso di sanificare le scuole, di fatto lasciandole chiuse da oggi fino a sabato.