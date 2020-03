Coronavirus, negativo il secondo test sull’uomo di Gaeta

Nella tarda mattinata di mercoledì, sono giunti i risultati del secondo tampone faringeo effettuato sul 49enne di Gaeta ricoverato all’ospedale Dono Svizzero di Formia: mentre il primo test sul Covid-19 ha dato esito positivo, l’ultimo è risultato negativo. Positività a quanto pare confermata, purtroppo, per l’80enne di Fondi, trasferito stamane d’urgenza allo Spallanzani di Roma. Secondo le ricostruzioni l’anziano era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio nella tarda serata di lunedì, venendo in un secondo momento trasportato presso l’ospedale formiano: diversi – tra i due PS, il personale di un’ambulanza e quello della rianimazione del Dono Svizzero – i sanitari in quarantena preventiva in relazione a questo caso. Tre, allo stato attuale, i contagi certi dopo i tamponi di verifica.

SEGUONO AGGIORNAMENTI