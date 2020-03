Mappa del Trekking dei Monti Lepini, la dedica a Daniele Nardi

La sala Pio XI piena in ogni ordine di posti ha fatto da cornice alla presentazione della Mappa del Trekking dei Monti Lepini, realizzato dalla Compagnia dei Lepini con il sostegno della Regione Lazio e dei gruppi regionale e provinciali (Latina, Frosinone e Roma) del Club Alpino Italiano, edita dalla casa editrice “Il Lupo”.

Ad introdurre la presentazione è stato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, che ha spiegato come uno strumento del genere non veniva realizzato da oltre 20 anni: “Abbiamo deciso di realizzare un prodotto del genere proprio dopo aver accolto le richieste di molti appassionati di trekking che spesso si trovano sui nostri monti e vanno in difficoltà perché la connessione si perde. Questo nuovo strumento – ha concluso il presidente della Compagnia dei Lepini – va ad inserirsi tra i tanti che abbiamo realizzato ed è preludio di quelli che realizzeremo nel corso del tempo”. Soddisfazione per l’evento organizzato nella sua città è stata espressa dal sindaco di Segni, Piero Cascioli, che nel suo intervento ha spiegato: “Vedere questo coinvolgimento ci fa comprendere alla perfezione come il trekking nelle nostre zone sia ormai un elemento fondamentale, sia per gli appassionati locali di questa disciplina, sia per i tanti visitatori che decidono di affrontare lunghe camminate sulle nostre colline.

Questa mappa – ha concluso il primo cittadino di Segni – ci permetterà di mettere a disposizione di tutti uno strumento valido e aggiornato e rende giustizia ad un settore turistico che merita attenzione”. Di turismo e di coinvolgimento del proprio assessorato regionale (Ambiente e Politiche della Valorizzazione della Natura), ha parlato anche Enrica Onorati, intervenuta al termine della manifestazione e dopo i relatori che si sono succeduti sul palco: “Ho notato con molto piacere che questa mappa è stata dedicata a Daniele Nardi, che con il suo attaccamento a questo territorio ci ha sempre reso orgogliosi di essere suoi concittadini”.