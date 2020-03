Forte vento, nessun collegamento da Formia con le isole pontine

A renderlo noto Astral Infomobilità che spiega come a causa del forte vento si sono già registrate soppressioni nei collegamenti questa mattina che non verranno ripristinati in tutta la giornata odierna.

“A causa di condizioni meteo avverse, per il forte vento, soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Nello specifico, le corse Formia-Ponza delle 09.00, Ponza-Formia delle 14.30, Formia-Ventotene delle 09.15 e Ventotene-Formia delle 15.00, oggi non verranno effettuate. Sempre per il forte vento questa mattina non sono state effettuate le corse Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 08.00″.