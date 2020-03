Coronavirus, secondo caso in provincia di Latina

Subito dopo quello della donna residente a Cremona e in visita ai parenti a Minturno, ecco un secondo caso accertato di Coronavirus in provincia di Latina: il contagiato è un paziente finora ricoverato al Santa Maria Goretti, e trasferito d’urgenza nella tarda serata di oggi, martedì, alla volta dello Spallanzani di Roma.

Sebbene manchino ancora comunicazioni ufficiali da parte delle autorità preposte, si tratta di un uomo di 53 anni, accolto presso l’ospedale del capoluogo pontino dopo aver manifestato i sintomi tipici del temuto virus. In attesa degli accertamenti di rito, era stato collocato in isolamento presso l’Unità operativa complessa Malattie infettive, in condizioni considerate gravi dal personale medico. Poche ore addietro, il responso dall’ospedale capitolino: test con esito positivo. Al momento, nessuna notizia rispetto alla provenienza del paziente: non è chiaro se sia un residente in provincia, o piuttosto un soggetto per qualche motivo di passaggio in zona.

SEGUONO AGGIORNAMENTI