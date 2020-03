Coronavirus, revocata la chiusura delle scuole: l’intervista a Mitrano (video)

E’ stata revocata l’ordinanza contingibile urgente per chiusura scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private compresi gli asili e gli asili nido, centri diurni per diversamente abili pubblici e privati e sospensione di manifestazioni, di eventi di carattere culturale, ludico e sportivo a seguito di emergenza sanitaria emessa ieri dal Comune di Gaeta a seguito dell’allarme Coronavirus. Di seguito l’intervento del sindaco Mitrano che nel pomeriggio ha indetto una conferenza stampa dopo il tavolo tenutosi in Prefettura a Latina.