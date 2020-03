Coronavirus, prime dichiarazioni dopo l’incontro in Prefettura

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che nel pomeriggio odierno, presso la sala Cambellotti di Latina, si è tenuto un incontro tra il Prefetto dott.ssa Maria Rosa Trio, i Sindaci della Provincia di Latina, il Direttore Generale della ASL di Latina dr. Giorgio Casati, il responsabile sanitario ASL dr. Amilcare Ruta e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine sul tema Coronavirus, alla luce delle vicende accadute nelle ultime 24 ore.



Nel corso dell’incontro si è ribadito che attualmente la Provincia di Latina non è sede di focolaio e non si trova né in zona gialla né tantomeno in zona rossa. Attualmente è stato diagnosticato un solo caso di importazione e NON autoctono, che è ricoverato presso l’istituto Spallanzani di Roma. Pertanto sulla base del decreto legge n. 9 del 2 Marzo 2020 rimangono valide le precauzioni indicate dal decalogo ministeriale, ribadendo il divieto di rivolgersi presso i Pronto Soccorso in caso di sintomatologia simil influenzale, con il suggerimento di rivolgersi presso il medico di medicina generale. Di conseguenza, e sulla base dell’art. 35 pubblicato il 2 Marzo u.s. sulla Gazzetta Ufficiale che rende inefficaci le Ordinanze contingibili ed urgenti adottate dai Sindaci, verranno riaperti gli Istituti scolastici nei Comuni in cui era stata disposta la chiusura.

Il Vice Sindaco Maschietto informa inoltre che si era svolta in mattinata, presso la Casa comunale di Fondi, una riunione con i Dirigenti degli Istituti scolastici cittadini avente ad oggetto le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, nel corso della quale si era condiviso che ad oggi non sussistono elementi scientifico-sanitari validi per chiusure generalizzate dei predetti Istituti, prendendo altresì atto delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.