“Al limite io e te”, la presentazione del libro a Lenola

Celebrare il genio femminile che è in grado di vivere, sopportare, lottare e vincere contro il proprio male di vivere, raccontando il modo e, soprattutto, il coraggio con il quale è possibile, prima ancora che necessario, superare le difficoltà e i ‘fantasmi’ che circondano, talvolta, le nostre vite, nella certezza che ogni esistenza è degna e merita di essere vissuta pienamente. C’è tutto questo e molto di più nel volume Al limite io e te, scritto da Beatrice Marrocco ed edito per i tipi di Booksprint.

All’interno del testo non c’è solo una storia. Questo piccolo libro, d’altra parte, non è nemmeno un romanzo: è il sogno di una persona che, a diciannove anni, ha sofferto di disturbi che l’hanno portata ad autodistruggersi. Tante volte hanno provato a rimetterla in piedi e tante altre si è buttata giù da sola, quasi ad afferrare la morte. Ma nelle poesie e nei racconti brevi che sono stati vergati nelle pagine di questo libro il ‘cuore’ pulsante e vero di chi scrive è la speranza, quel sentimento intimo e prezioso che sempre alberga nel cuore umano e ricorda a ciascuno di noi, proprio a un passo dall’abisso, che non bisogna arrendersi mai.

Ecco perché, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Lenola – in collaborazione con il sistema bibliotecario Sud Pontino – ha organizzato la presentazione del volume Al limite io e te, alla presenza dell’Autrice.

Appuntamento domenica 8 marzo, ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale (corso Vittorio Emanuele, 33 – Lenola).