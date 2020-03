Rifacimento del manto stradale, al via i lavori in via Emanuele Filiberto

Lunedì mattina a Latina sono stati avviati gli interventi di rifacimento dell’asfalto partendo da via Emanuele Filiberto per poi proseguire in via Duca del Mare, via Padre Giuliani e via dei Mille. L’esecuzione dei lavori è legata al verificarsi di favorevoli condizioni dal punto di vista meteorologico, spiegano dall’amministrazione comunale.

I lavori rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria nell’ambito dell’accordo quadro sulle strade che già nel mese di gennaio 2020 aveva consentito l’esecuzione di diversi lavori di messa in sicurezza su arterie cittadine del centro e dei borghi.

Spiega l’assessore Emilio Ranieri: «Nelle more della definizione della risoluzione del Lotto 2, fermato da un contenzioso dinanzi al Tar, il Servizio Decoro, di concerto con il Servizio Ambiente, sta inoltre definendo gli ultimi dettagli per l’imminente sistemazione di Strada della Rosa».