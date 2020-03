Coronavirus, caccia aperta ai contatti della donna contagiata. Intanto, pronto soccorso funzionante

“Il personale di Pronto Soccorso di Formia è stato sottoposto ad isolamento fiduciario ed è stato effettuato il tampone ancorché nessuno di loro, allo stato, presenti sintomi. Allo stesso modo, l’Unità di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione sta effettuando l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti della donna disponendo fin da subito l’isolamento fiduciario per le persone con le quali ha avuto contatti diretti. I locali di Pronto Soccorso sono stati sottoposti alla necessaria sanificazione e l’attività sta proseguendo regolarmente“.

A renderlo noto, a margine della conferma del primo caso di Coronavirus in provincia di Latina, l’Asl. Da dove colgono l’occasione per ribadire che “in caso di sintomi respiratori non bisogna recarsi al Pronto Soccorso ma contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale e seguirne le indicazioni”. Si ricorda che è inoltre disponibile il numero verde della Regione Lazio 800 118 800.