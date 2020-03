Che bell’HC Fondi contro Brixen, vittoria per 33-30

Bella gara, quella giocata al palazzetto dello sport di via Mola Santa Maria sabato pomeriggio tra HC Banca Popolare Fondi e Brixen e che ha visto i padroni di casa imporsi per 33-30.

Un match che ha visto i rossoblù allenati da mister Giacinto De Santis, padroni del campo per quasi tutta la gara. Tant’è che i compagni di capitan Stefano D’Ettorre hanno saputo provare a imporre ritmo e risultato per tutta la prima frazione di gioco, capaci di arrivare al 27′ addirittura sul +6 e andare al riposo sul 18-13.

L’inizio della ripresa, complici anche una superiorità numerica degli altoatesini, i rossoblù hanno subito un parziale di 0-6 che ha visto il Brixen riuscire anche a passare in vantaggio al 6′ con il punteggio di 18-19. Ma a differenza di quanto visto nella prima parte di stagione, la compagine laziale che milita in A1 maschile ha saputo riorganizzare idee e gioco dando prova di grande maturità tornando in vantaggio e provando a rimettersi avanti con alcuni gol di scarto fino al 33-30 finale.

Vittoria importantissima in termini di classifica anche perché adesso arriva una terna di primo piano nel calendario dei rossoblù, prima la gara esterna – emergenza coronavirus permettendo – contro il Cassano Magnago, poi il Pressano tra le mura amiche e ancora il Bolzano fuori casa.