Caso di Coronavirus, chiuse tutte le scuole del Sud pontino

Dopo la conferma di un caso di Coronavirus, il primo in provincia di Latina, le scuole di ogni ordine e grado del Sud pontino resteranno momentaneamente chiuse in via preventiva, a tutela in particolare di studenti e docenti. Lo hanno deciso i rispettivi sindaci, dopo essersi confrontati tra loro e con Asl e Prefettura, con l’obiettivo di circoscrivere il contagio.

A Formia, Minturno, Gaeta, Castelforte e Santi Cosma e Damiano gli istituti d’istruzione saranno serrati dalla giornata di domani, martedì 3, e fino a sabato 7 marzo. A Itri, almeno per il momento, la chiusura è stata disposta per la sola giornata di martedì: entro non molto si valuterà se prolungare lo stop alle attività scolastiche sulla scia degli altri Comuni. A Minturno, il sindaco Stefanelli ha inoltre deciso per la chiusura del Centro Diurno ‘Come le Sirene’ di Tufo, nonché per la sospensione di ogni manifestazione pubblica (civile e sportiva) in tutto il territorio comunale fino all’8 marzo.

“In questo momento è importante non farsi prendere da false paure ed allarmismi, rassicuriamo che tutto il nostro personale sanitario sta lavorando affinché tutti i servizi ospedalieri vengano assicurati come si deve”, sottolinea il sindaco di Formia, Paola Villa. “Cercheremo di dare attraverso i nostri canali istituzionali tutte le informazioni in modo chiaro ed esaustivo. Ad oggi tra i cittadini di Formia non risultano casi, con pazienza ed uniti andiamo avanti”.