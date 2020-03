Alla guida ubriaco: per un uomo di Fondi scattano denuncia e ritiro della patente

Oggi, 2 marzo, a Fondi, i militari dell’arma del posto hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un 33enne residente a Fondi.

L’uomo, la notte del 29 febbraio, si poneva alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche – così come accertato presso una struttura sanitaria – rimanendo coinvolto in un sinistro stradale senza feriti.

La patente di guida è stata ritirata, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro per la confisca.