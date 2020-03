Coronavirus, negativa anche la donna di Fondi. Gli esiti degli accertamenti allo Spallanzani

Dopo lunghe ore di apprensione, un sospiro di sollievo. Anche il sospetto contagio da Coronavirus registratosi a Fondi è risultato negativo: la donna trasportata d’urgenza nel pomeriggio di sabato all’ospedale Spallanzani di Roma non è infetta. Dunque, nonostante i diversi pontini sottoposti ad accertamenti in questi giorni nella Capitale, in provincia di Latina i casi conclamati restano zero. Nessun pericolo.

La donna della Piana, che presentava febbre e altri sintomi tali da richiedere accertamenti sanitari specifici, era tornata di recente da Milano, dove si era intrattenuta per lavoro. I risultati del tampone faringeo e degli altri esami cui è stata sottoposta sono giunti nella tarda mattinata di oggi, domenica, sgombrando il campo da ogni dubbio.

Ricordiamo che, chiunque avesse il timore di un contagio da Covid-19, anziché affollare i pronto soccorso, deve contattare il proprio medico di base per un triage telefonico, oppure rivolgersi al numero verde 800.118.800 e seguire le indicazioni che verranno fornite sulla scorta del protocollo regionale attivato nei giorni scorsi.