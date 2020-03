Cartelli pubblicitari abusivi, l’operazione della Polizia Locale

La Polizia Municiapale di Itri da giorni ha intrapreso un controllo dell’intero territorio comunale per l’individuazione e la rimozione dei cartelli pubblicitari apposti senza titolo.

Gli uomini del Comandante Pugliese hanno iniziato il controllo dal bivio di via Cesare Battisti, dove hanno rimosso tutte le targhe apposste senza titolo, provvedendo a sanzionare i titolari delle attività commerciali che avevano apposto le targhe senza averne titolo.

L’operazione si è resa necessaria per ripristinare la corretta visibilità della segnaletica stradale e non indurre confusione agli automobilisti, così come previsto dal Codice della Strada.

Il controllo delle insegne apposte senza titoplo continuerà nei prossimi giorni, ed interesserà tutto il territorio di Itri