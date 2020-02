Vela, ancora una vittoria per il giovane Niccolò Sparagna della Lega Navale di Formia

Dopo le vittorie al Trofeo Internazionale Marcello Campobasso e alle Coppe Challenge di Napoli, non si ferma la striscia positiva di Niccolò Sparagna, il giovane velista della Lega Navale di Formia. È suo infatti il primo posto alla regata internazionale ‘Carnival Race’ a Crotone e la I Tappa del Trofeo Optisud, nella categoria cadetti.

Niccolò Sparagna sul gradino più alto del podio

Nelle prime settimane del 2020, il giovane Niccolò ha già vinto ben 4 manifestazioni, con 2 vittorie internazionali.

Note positive anche dagli altri atleti del gruppo sportivo vela, seguiti in questa importante ed impegnativa trasferta dal tecnico Emilio Civita. I ragazzi nella categoria juniores, sono arrivati nelle primissime posizioni, nonostante i 211 regatanti.

Federico Sparagna

Bravissimi Federico Sparagna, classificatosi all’11esimo posto ma che ha lottato per il podio; Lorenzo Macari, splendido 2° posto in una prova di giornata davanti ad atleti con palmares internazionale; ottimo il più giovane degli junior formiani, Claudio Crocco, che entra nella flotta Gold con un’ottima regata (oltre 30 nodi di vento); senza dimenticare Roberta Meschino, che entra in silver confermando la sua crescita.

Claudio Crocco

Negli stessi giorni a Santa Marinella, nella seconda zonale, un’altra vittoria con il giovanissimo Domenico Noviello nella categoria under 16 laser 4.7. Per lui un secondo assoluto.

Il resto della squadra laser, seguita da Emanuele Montagna, ha terminato le prove nelle primissime posizioni, utili per la qualificazione ai Campionati Italiani giovanili.

Un inizio d’anno più che positivo, che sta regalando ancora più successi dello strepitoso 2019.

Lorenzo Macari (a destra)

“Siamo orgogliosi di tutti i nostri atleti Optimist e Laser – così la dirigenza della Lega Navale – un grande plauso va agli allenatori Emilio Civita, Emanuele Montagna, Gianfranco Colavolpe e Chiara Camerota che lavorano duramente per alzare l’asticella dei risultati, regalando a Formia e al Golfo di Gaeta una squadra della città vincente e rappresentativa della vela nostrana”.