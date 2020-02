Stupefacenti e una bomba a mano del periodo bellico in casa: denunciato

Ieri, 28 febbraio, ad Aprilia, nel corso di specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri del NORM del locale reparto territoriale hanno deferito in stato di libertà all’a.g. un 52enne, il quale, nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 10 gr. di sostanza stupefacente tipo cocaina e di materiale per il confezionamento.

Nel medesimo contesto veniva inoltre rinvenuta una bomba a mano risalente al periodo bellico, risultata priva di carica esplosiva.